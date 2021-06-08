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16:28

Дом Кракау у "Василеостровской" включили в список региональных памятников

фото ЗакС политика Дом Кракау у "Василеостровской" включили в список региональных памятников

Руководство КГИОП признало доходный дом архитектора А.И. Кракау (8 линия Васильевского острова, 43) культурно-историческим памятником регионального значения. Эксперты отмечают, что здание, появившееся в 1860-х годах, относится к периоду формирования застройки нового типа и представляет собой пример эклектики в архитектуре. Построено оно по проекту самого Кракау.

"В годы советской власти городской жилой фонд был национализирован и бывший дом Кракау разделил судьбу других петербургских жилых доходных домов. Отдельные квартиры стали местом коммунального проживания и подверглись частичной перепланировке и разделению на квартиры со входом с парадной лестницы и входом только с черной", - говорится в сообщении от профильного комитета.

На сегодняшний день здание исполняет функцию жилого дома, а в дворовых флигелях располагаются организации.

фото: photo.gradpetra.net

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