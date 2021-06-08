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16:31

Роспотребнадзор не зафиксировал превышения радиационного фона в Петербурге

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не зафиксировал превышения радиационного фона в Петербурге

Роспотребнадзор не выявил радиационных загрязнений в Петербурге после введения в Кузьмоловском городском поселении режима повышенной готовности, сообщили в региональном управлении службы.

По словам представителей Роспотребнадзора, радиационный фон и показатели радиационной безопасности в Петербурге на 8 июня соответствуют "средним многолетним значениям". 

"Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга", - добавили в Роспотребнадзоре.

В правительстве Ленобласти подчеркнули, что решение о режиме повышенной готовности - техническое. По словам представителей региональных властей, при приватизации ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ " Прикладная химия" имущества склад с радиоактивными материалами производства не был включен в перечень объектов приватизации.

"Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта", - пояснили в областном правительстве. 

Утром 8 июня в Кузьмоловском городском поселении ввели режим повышенной готовности из-за возможности радиационного заражения. Это случилось из-за того, что при смене собственника части территории ФГУП "РНЦ "Прикладная химия" не было решено, кто должен отвечать за охрану потенциально опасных объектов. Вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин подчеркивал, что радиационный комплекс угроз населению не представляет.

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