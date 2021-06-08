Дмитриева заявила о "крокодиловых слезах" "Справедливой России" и сказала, что Партия роста демократичнее

Лидер фракции "Партия Роста" в парламенте Петербурга Оксана Дмитриева прокомментировала провал с идеей разведения округов на выборах в ЗакС. Ранее оппозиционеры пробовали договориться не выставлять друг против друга кандидатов. Переговоры на эту тему несколько месяцев назад инициировала "Справедливая Россия". Однако результата они пока не принесли.

- Все эти ведра крокодиловых слез по поводу разведения округов, которые исходили от руководства "Справедливой России", они действительно оказались крокодиловыми слезами, которые сразу же не выдержали проверки, - заявила Дмитриева на пресс-конференции 8 июня. - То они ко всем обращались с призывом разводить по округам, но при этом никак не хотели координироваться по контролю за выборами. Но когда Алексей Ковалев решил баллотироваться в Законодательное собрание от Партии роста - он перешел, между прочим, в еще более оппозиционную партию и гораздо более демократичную, чем "Справедливая Россия", перешел к своим старым соратникам - тут вся злобная мстительность возникла, никакого разведения округов не стало. Все усилия были направлены на то, чтобы вылить как можно больше грязи на Алексея Ковалева и выставить кандидата так, чтобы его задавить.

Напомним, Ковалев покинул "Справедливую Россию", заявив, что его поставили в такие условия, при которых ему скорее всего не удастся переизбраться депутатом. Парламентарий намерен идти в ЗакС по 4-му округу (Васильевский остров) от Партии роста. Справороссы, в свою очередь, планируют выставить по этой территории его бывшую помощницу, главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину.

При этом в Партии роста уверяют, что в отдельных случаях готовы не выдвигать своих представителей по округам, где будут представлены сильные оппозиционные кандидаты.

- Мы давно уже приняли решение, сами для себя, исход из нашей оценки отдельных кандидатов оппозиционных партий, если они являются единомышленниками и представляют ценность для города, не выставлять против них кандидатов. Будем их поддерживать вне зависимости от того, какие пакости и гадости будет делать руководство этих оппозиционных партий, - сказала Дмитриева.

Она отметила, что к таким кандидатам относятся в том числе и представители "Справедливой России". Называть фамилии Дмитриева не стала. Она объяснила, что этого не хотят сами кандидаты.

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