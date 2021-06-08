18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

16:54

Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

фото ЗакС политика Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

Петербургский депутат Борис Вишневский рассказал в своем Telegram-канале о странностях, связанных с судебным рассмотрением жалоб на несоблюдение ночной тишины в баре на Боровой улице, 21. Сотрудники комитета по законности признали факты нарушений законодательства, однако составленные протоколы суд отправил чиновникам обратно как некорректно составленные. 

"Причем вернули их "в сроки, исключающие возможность доработки". Кто затянул – суд или комитет, - неясно. И большой вопрос к комитету: почему составили протоколы с недостатками? Но после этого комитет просто прекратил дела по срокам давности", - констатировал Вишневский, выражая недовольство.

По мнению депутата ЗакСа, чиновники попросту отказались нести всякую ответственность за имеющуюся проблему, в результате чего от ответственности ушли и нарушители спокойствия жильцов. Тем не менее, Вишневский обещает продолжить борьбу с объектами жалоб.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:58 Самарским активистам присудили компенсации из-за отказа чиновников согласовывать митинг

19:43 Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

19:21 Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

19:20 Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

18:57 В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

18:54 Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

18:51 Петербургские чиновники соберут 1000 человек для рекордного перетягивания каната

18:38 Смольный закупает автобусы в рамках транспортной реформы

18:28 В СЖ Петербурга прокомментировали проверку в отношении Веснина о "клевете" на полицию из-за бургеров

17:56 В Петербурге насчитали почти три сотни праздников и концертов чиновников на 461 млн рублей за время эпидемии

17:54 КИО судится с арендатором заброшенного ресторана в Удельном парке

17:37 В Петербурге растет коронавирусный коечный фонд

17:22 Пострадавших при борьбе с огнем в Невской мануфактуре пожарных перевели из реанимации

16:57 СК заподозрил петербурженку с электросамокатом в наезде на ребенка

16:54 Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru