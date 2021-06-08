В Петербурге растет коронавирусный коечный фонд

На фоне крупных международных событий июня (Петербургский международный экономический форум и Евро-2020) чиновники Смольного снова стали наращивать инфекционный коечный фонд для граждан с симптомами коронавируса. Как сообщает пресс-служба Смольного, к концу недели в 7 павильоне "Ленэкспо" развернут еще 295 инфекционных места вдобавок к 705 местам, открытым на предыдущей неделе. Кроме того, до 660 коронавирусных больных единовременно теперь может принять пансионат "Заря".

"Подготовлены более 6,5 тысяч коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате "Балтиец"", - сообщает пресс-служба городского правительства.

С 11 июня под обслуживание коронавирусных пациентов перепрофилируют Госпиталь для ветеранов войн в Невском районе (900 коек). По последним данным, в Петербурге заняты 92% коронавирусных мест в стационарах. Губернатор Александр Беглов накануне признавал новый всплеск заболеваемости COVID-19, объяснив негативную тенденцию "цикличностью вирусной активности".