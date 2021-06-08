В СЖ Петербурга прокомментировали проверку в отношении Веснина о "клевете" на полицию из-за бургеров

В Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти сочли удивительной бурную деятельность правоохранительных органов, ведущих проверку в отношении заместителя главы "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина в свете грозящего ему уголовного дела о клевете.

"Налицо очевидная несоразмерность меры реагирования и реальной общественной опасности деяния", — сказал председатель петербургского СЖ Андрей Радин.

Ряд членов секретариата союза отметил подозрительную избирательность реагирования на "факты клеветы".

Ранее с заявлениями в поддержку Веснина выступили партия "Яблоко", фракция Партии роста в ЗакСе и главный редактор петербургского "Эха" Валерий Нечай.

Накануне Веснин рассказал, что получил от СК повестку, в которой идет речь о проверке "по факту распространения ложных сведений" в отношении полицейских. По его информации, как только он вернется из отпуска в Петербург, на него могут завести уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета в отношении неопределенного круга лиц).

В феврале, после акции протеста 31 января, Веснина вызывали на беседу в полицию из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые, со слов очевидцев, якобы могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания. В МВД это заявление назвали фейком. В конце мая стало известно о проведении проверки и о том, что материалы по ней передали в СК.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру