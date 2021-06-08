Петербургские чиновники соберут 1000 человек для рекордного перетягивания каната

Администрация Приморского района планирует привлечь тысячу человек к перетягиванию каната в рамках "Славянской ярмарки". Мероприятие состоится 11 июня в парке Озеро Долгое, сообщили в Смольном.

Длина каната составит рекордные 500 метров. Это показатель планируется зафиксировать официальным представителям и затем занести в книгу рекордов России.

"Принять участие в установке рекорда может любой желающий старше 18 лет, но моложе 65 лет, с единственным условием – необходимо быть в национальном костюме", - заявили в Смольном.

"Славянская ярмарка" пройдет с 11 по 13 июня. В рамках праздника выступят "Белорусские песняры", Хелависа и Сергей Трофимов. Кроме того, все желающие смогут прокатиться на САП-серфах по Озеру Долгому. Вход на фестиваль будет свободным.

Напомним, накануне губернатор Александр Беглов признал рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Он связал это с "цикличностью вирусной активности". В ближайшие дни Смольный планирует нарастить "коронавирусный" коечный фонд.

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