В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

На Женевском форуме по правам человека и демократии российскому политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении, заочно вручили премию за моральное мужество, о чем сообщил телеканал "Дождь". Получая награду, дочь оппозиционера Дарья Навальная призналась, что без особой радости замещает своего знаменитого родственника и произносит публичную речь.

"Вы должны были смотреть на моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что верит... <...> Все эти годы он показывал людям во власти, которые эту власть эксплуатируют, что так продолжаться не будет, что нас – большинство, мы – граждане – будем решать, кто будет управлять нашей страной и как долго, и мы будем защищать наши права и свободы", - напомнила девушка.

В завершение своего выступления она повторила за отцом, что Россия заслужила быть счастливой и свободной.

Напомним, что Навальный, переживший тяжелое отравление прошлым летом, вернулся в Россию в январе 2021 года после реабилитации и был лишен свободы уже в аэропорту. Условный срок по делу "Ив Роше" почти десятилетней давности ему заменили на реальный из-за длительного отсутствия на Родине. В колонии у оппозиционера обострились проблемы со здоровьем, из-за недопуска гражданских врачей он более трех недель держал голодовку. Организация Amnesty International считает его узником совести.