18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

18:57

В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

фото ЗакС политика В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

На Женевском форуме по правам человека и демократии российскому политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении, заочно вручили премию за моральное мужество, о чем сообщил телеканал "Дождь". Получая награду, дочь оппозиционера Дарья Навальная призналась, что без особой радости замещает своего знаменитого родственника и произносит публичную речь.

"Вы должны были смотреть на моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что верит... <...> Все эти годы он показывал людям во власти, которые эту власть эксплуатируют, что так продолжаться не будет, что нас – большинство, мы – граждане – будем решать, кто будет управлять нашей страной и как долго, и мы будем защищать наши права и свободы", - напомнила девушка.

В завершение своего выступления она повторила за отцом, что Россия заслужила быть счастливой и свободной.

Напомним, что Навальный, переживший тяжелое отравление прошлым летом, вернулся в Россию в январе 2021 года после реабилитации и был лишен свободы уже в аэропорту. Условный срок по делу "Ив Роше" почти десятилетней давности ему заменили на реальный из-за длительного отсутствия на Родине. В колонии у оппозиционера обострились проблемы со здоровьем, из-за недопуска гражданских врачей он более трех недель держал голодовку. Организация Amnesty International считает его узником совести.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:44 Суд отложил рассмотрение иска Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

7 июня, 11:45 Навальный отказался от всех исковых претензий к ИК-2: суд прошение политика удовлетворил

4 июня, 20:52 К 45-летию Навального Яшин выпустил про него фильм

4 июня, 12:51 "То, что отмечаю в камере, — ерунда": Навальный написал письмо в свой день рождения

2 июня, 15:16 Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

2 июня, 14:12 Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

27 мая, 18:47 Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

25 мая, 12:19 Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него

20 мая, 20:28 "Поговорим о достижении счастья": Навальный написал первый пост после выхода из голодовки

20 мая, 9:23 Глава ФСИН: Со здоровьем Навального всё более-менее восстановилось


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:58 Самарским активистам присудили компенсации из-за отказа чиновников согласовывать митинг

19:43 Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

19:21 Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

19:20 Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

18:57 В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

18:54 Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

18:51 Петербургские чиновники соберут 1000 человек для рекордного перетягивания каната

18:38 Смольный закупает автобусы в рамках транспортной реформы

18:28 В СЖ Петербурга прокомментировали проверку в отношении Веснина о "клевете" на полицию из-за бургеров

17:56 В Петербурге насчитали почти три сотни праздников и концертов чиновников на 461 млн рублей за время эпидемии

17:54 КИО судится с арендатором заброшенного ресторана в Удельном парке

17:37 В Петербурге растет коронавирусный коечный фонд

17:22 Пострадавших при борьбе с огнем в Невской мануфактуре пожарных перевели из реанимации

16:57 СК заподозрил петербурженку с электросамокатом в наезде на ребенка

16:54 Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru