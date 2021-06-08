Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

Руководство Российского футбольного союза (РФС) направило официальное обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выражая протест против внешнего вида формы сборной Украины для Евро-2020, которую представили 6 июня: на одежде изображены очертания полуострова Крым.

"Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", - цитирует пресс-служба РФС текст письма.

Спортивные чиновники указали европейским коллегам на то, что регламент УЕФА по экипировке запрещает политические высказывания.

Напомним, что присоединение Крыма к России в марте 2014 года не признало подавляющее большинство государств мира.