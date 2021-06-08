18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:21

Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

фото ЗакС политика Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

Петербургское отделение "Единой России" предупредило журналистов, аккредитовавшихся на конференцию партии, что посетить ее можно будет только предъявив результат ПЦР-теста. В редакцию ЗАКС.Ру уведомление пришло 8 июня, за два дня до мероприятия.

Ранее спикер Заксобрания и лидер единороссов Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что помимо подведения итогов праймериз и обсуждения кандидатов на участие в предстоящих выборах в ходе конференции планируется выбрать делегатов на съезд партии. Он состоится 19 июня в Москве. Петербургская конференция пройдет традиционно в КДЦ "Московский".

Напомним, "Единая Россия" подвела итоги праймериз за кандидатов на выдвижение в Госдуму и в ЗакС в Петербурге 31 мая. Практически во всех случаях имена лидеров праймериз упоминались в списках тех, за кого, по информации ЗАКС.Ру, якобы настоятельно просили отдавать голоса работников бюджетной сферы. Петербургские бюджетники жаловались на рекомендации участвовать в голосовании на праймериз: в частности, ЗАКС.Ру писал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных. Партия отрицала свою причастность к давлению на бюджетников, но не отрицала, что такие случаи были.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:54 Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

16:44 Дмитриева заявила о "крокодиловых слезах" "Справедливой России" и сказала, что Партия роста демократичнее

16:10 Дмитриева надеется удвоить представительство Партии роста в ЗакСе

14:55 На выборах в ГД с Милоновым поборется "яблочник" Орешков

11:12 Сурайкина планируют сделать первым номером "Коммунистов России" на выборах в ЗакС Петербурга

11:02 Владимир Рыжков пойдет на довыборы в Мосгордуму от "Яблока"

9:26 РБК: Кремль рассматривает вариант списка "Единой России" на выборах в Госдуму без Дмитрия Медведева

7 июня, 13:40 Состоявший в "Открытой России" депутат липецкого облсовета Олег Хомутников уехал из РФ

7 июня, 11:53 РБК: Списки "Единой России" на выборах в Госдуму возглавят около полусотни губернаторов

7 июня, 11:25 Депутат Мельникова: Ну не умею я воровать


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:58 Самарским активистам присудили компенсации из-за отказа чиновников согласовывать митинг

19:43 Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

19:21 Наблюдать за конференцией "Единой России" в Петербурге можно будет только с ПЦР-тестом

19:20 Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на украинскую форму с изображением Крыма

18:57 В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

18:54 Пользователи "Госуслуг" заметили взлом своих аккаунтов для использования на сайте праймериз "Единой России"

18:51 Петербургские чиновники соберут 1000 человек для рекордного перетягивания каната

18:38 Смольный закупает автобусы в рамках транспортной реформы

18:28 В СЖ Петербурга прокомментировали проверку в отношении Веснина о "клевете" на полицию из-за бургеров

17:56 В Петербурге насчитали почти три сотни праздников и концертов чиновников на 461 млн рублей за время эпидемии

17:54 КИО судится с арендатором заброшенного ресторана в Удельном парке

17:37 В Петербурге растет коронавирусный коечный фонд

17:22 Пострадавших при борьбе с огнем в Невской мануфактуре пожарных перевели из реанимации

16:57 СК заподозрил петербурженку с электросамокатом в наезде на ребенка

16:54 Вишневский борется с администрацией бара на Боровой из-за ночного шума

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru