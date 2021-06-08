Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов внес на рассмотрение городского парламента законопроект об изменении закона о бюджетном процессе. Согласно документу, одна поправка к бюджету должна относиться только к одному вопросу, а не сразу к нескольким. То есть одним предложением нельзя менять весь документ о бюджете Петербурга, следует из законопроекта. Там же прописано, что все поправки должны быть аргументированы.

В пояснительной записке Амосов отметил, что предлагает "ограничить тематическим единством содержание каждой из поправок"

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат заявил, что сейчас очень часто вносится одна большая поправка сразу по нескольким сферам.

- Сегодня на второе чтение вносятся очень часто такие большие комплексные поправки. В том числе вносит их губернатор и вносят фракции. Поправка может касаться совершенно разных разделов бюджета и части поправки могут между собой быть не связаны, - заявил Амосов.

По его мнению, так депутаты не могут обсуждать отдельные сюжеты и голосовать по ним. Парламентарий в качестве примера отметил, что в поправке фракции или губернатора могут быть как изменения бюджета по детским садам, так и по автомобильным дорогам. С одним пунктом депутат может быть согласен, а с другим нет, но голосовать за каждое изменение отдельно не может, сказал Амосов.

- Вы можете, если никто не возражает, объединить разнородные вещи и разом проголосовать. Но, если у кого-то есть возражения по дорогам или по детским садам, вы должны это рассматривать отдельно. В Законодательном собрании сегодня это по-другому. И это не правильно, - считает парламентарий.

София Саттарова

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