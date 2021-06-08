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19:43

Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Амосов хочет запретить губернатору одной поправкой изменять весь бюджет Петербурга

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов внес на рассмотрение городского парламента законопроект об изменении закона о бюджетном процессе. Согласно документу, одна поправка к бюджету должна относиться только к одному вопросу, а не сразу к нескольким. То есть одним предложением нельзя менять весь документ о бюджете Петербурга, следует из законопроекта. Там же прописано, что все поправки должны быть аргументированы.

В пояснительной записке Амосов отметил, что предлагает "ограничить тематическим единством содержание каждой из поправок" 

В разговоре с ЗАКС.Ру депутат заявил, что сейчас очень часто вносится одна большая поправка сразу по нескольким сферам.

- Сегодня на второе чтение вносятся очень часто такие большие комплексные поправки. В том числе вносит их губернатор и вносят фракции. Поправка может касаться совершенно разных разделов бюджета и части поправки могут между собой быть не связаны, - заявил Амосов. 

По его мнению, так депутаты не могут обсуждать отдельные сюжеты и голосовать по ним. Парламентарий в качестве примера отметил, что в поправке фракции или губернатора могут быть как изменения бюджета по детским садам, так и по автомобильным дорогам. С одним пунктом депутат может быть согласен, а с другим нет, но голосовать за каждое изменение отдельно не может, сказал Амосов. 

- Вы можете, если никто не возражает, объединить разнородные вещи и разом проголосовать. Но, если у кого-то есть возражения по дорогам или по детским садам, вы должны это рассматривать отдельно. В Законодательном собрании сегодня это по-другому. И это не правильно, - считает парламентарий. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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