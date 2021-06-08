Самарским активистам присудили компенсации из-за отказа чиновников согласовывать митинг

Суд в Самаре занял сторону заявителей митинга, который в 2019 году отказались согласовывать местные чиновники, пишет издание "Idel.Реалии"*. В результате трем активистам "Коммунистического фронта большевиков" присудили компенсации за причиненный моральный вред в размере 10 тысяч рублей каждому.

"Незаконные отказы в проведении публичных мероприятий причиняют моральный вред заявителям и гражданам. И чиновники не должны оставаться безнаказанными. У нас в Самаре такой практики не было", - рассказал один из заявителей акции, Александр Круглов.

Поворотным моментом в борьбе за свои права для коммунистов стало обращение в Конституционный суд, который прошлым летом одну из статей регионального закона Самарской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия" неконституционной. Первоначально трое истцов требовали от чиновников, которые не согласовали митинг в центре Самары и предложили альтернативное место на окраине города, компенсаций по 7,5 тысяч евро каждому.

* Минюст включил издание в реестр СМИ-иноагентов