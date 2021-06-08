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8 июня, 20:58

РПЦ опровергла сведения о своем интересе к зданиям старых "Крестов"

фото ЗакС политика РПЦ опровергла сведения о своем интересе к зданиям старых "Крестов"

Петербургская митрополия и УФСИН обсудили возможность передачи церкви комплекса "Кресты" на Арсенальной набережной, где раньше находился знаменитый следственный изолятор, сообщает издание 47news. При этом в РПЦ опровергли информацию о том, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий якобы обращался в УФСИН с запросом на здания "Крестов".

"Единственный, кто письменно уведомил ФСИН России о готовности принять имущественный комплекс "Кресты", - это действительно РПЦ. Как вы знаете, до этого было много встреч и переговоров. Но все государственные и коммерческие структуры ответили отказом", - заявил глава управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко.

Ранее появлялась информация о планах бизнеса создать на территории бывшей тюрьмы площадью 4 гектара общественное пространство. По сведениям 47news, "тематическое" письмо от митрополита Варсонофия УФСИН якобы получило в конце мая: церковь выразила в нем готовность взять на баланс весь комплекс зданий. Однако руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова опровергла информацию о письме Варсонофия в разговоре с "Деловым Петербургом".

"Мы получили соответствующее уведомление от УФСИН, что они покидают здание и предлагают взять его в управление или собственность. Епархия в ответ на это обращение ответила, что никаких оснований брать в управление внехрамовые территории у нас нет", - рассказала она.

По ее словам, РПЦ продолжит проведение служб в храме святого Александра Невского, расположенном на территории бывших "Крестов", без притязаний на какие-либо здания. Весь комплекс сооружений до сентября должны будут передать Росимуществу.

Отметим, что пенитенциарное учреждение в конце 2010-х годов переехало в Колпинский район.

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