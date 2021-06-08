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8 июня, 21:28

"Работаем в усиленном режиме": В Покровской больнице объяснили очереди из скорых

фото ЗакС политика "Работаем в усиленном режиме": В Покровской больнице объяснили очереди из скорых

Несмотря на скопление машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге, в медицинском учреждении заявляют, что все пациенты получают необходимую помощь. По наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, около девяти часов вечера 8 июня возле приемного отделения больницы своей очереди ожидали около восьми машин скорой.

По данным "Петербургского дневника" врачи объясняют очереди тем, что пик госпитализаций приходится на дни после выходных. "Персонал Покровской больницы укомплектован всем необходимым и работает в усиленном режиме. Процесс обследования поступающих больных в приемном отделении отработан. На этапе госпитализации работают семь врачебных бригад, поступающим выполняется большой спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на COVID-19, анализы крови, консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям, что требует временных затрат. После каждого пациента проводится дезинфекция", - цитирует газета слова представителя Покровской больницы. 

Ранее "Фонтанка" сообщала об очередях машин скорой помощи возле этой больницы, которые петербуржцы заметили в ночь на 8 июня и утром того же дня. 

В медучреждении, в свою очередь, призвали петербуржцев к ответственному отношению к своему здоровью. "99 процентов пациентов поступают в стационар после длительного лечения на дому, – сообщили в больнице. – Больница работает в напряженном режиме. Врачи призывают всех к осознанному отношению к своему здоровью и вакцинации, так как прививка от коронавирусной инфекции может не только предотвратить заражение, но и защищает от тяжелого течения инфекции".  

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Как сообщили ранее в Смольном, в Петербурге увеличивают инфекционный коечный фонд для граждан с симптомами коронавируса: к концу недели в 7 павильоне "Ленэкспо" развернут еще 295 инфекционных места вдобавок к 705 местам, открытым на предыдущей неделе. Кроме того, до 660 коронавирусных больных единовременно теперь может принять пансионат "Заря".

С 11 июня под обслуживание коронавирусных пациентов перепрофилируют Госпиталь для ветеранов войн в Невском районе (900 коек). По последним данным, в Петербурге заняты 92% коронавирусных мест в стационарах. Губернатор Александр Беглов накануне признавал новый всплеск заболеваемости COVID-19, объяснив негативную тенденцию "цикличностью вирусной активности".

фото: Константин Леньков

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Все новости:  COVID 
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