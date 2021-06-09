В ГИБДД одобрили идею о снижении скорости передвижения в городе до 30 км/ч

Руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил о том, что в ведомстве поддерживают идею, предполагающую введение ограничения скорости передвижения по городу с 60 км/ч до 30 км/ч, информирует ТАСС.

"Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 километров в час, то почему нет, но опять же у нас все равняется через „нештрафуемый" порог, говорим 30, а в голове — 50 километров в час", - уточнил Митрошин.

Специалист отметил, что сперва следует провести ревизию улично-дорожных сетей в целом, и каждой отдельной дороги - в частном, а не сразу устанавливать ограничения.

В то же время, заключил Митрошин, ГИБДД не наделено правом вводить новые нормы передвижения, этим занимается исключительно исполнительная власть.