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10:31

В Петербурге задержали блогера Хованского: его подозревают в оправдании терроризма

фото ЗакС политика В Петербурге задержали блогера Хованского: его подозревают в оправдании терроризма

Минувшим вечером петербургские правоохранители задержали популярного видеоблогера Юрия Хованского: мужчину заподозрили в оправдании терроризма, информирует ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Блогеру инкриминируют ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Статус Хованского, равно как и иные подробности разбирательства, не указываются.

Telegram-канал Mash пишет, что накануне, 8 июня, дома у блогера прошёл обыск.

На Хованского в YouTube подписаны 4,4 млн человек.

Добавим, в 2019 году самый молодой депутат Государственной думы Василий Власов, представляющий фракцию ЛДПР, привлёк Хованского в свою команду в качестве помощника на общественных началах. Полгода назад от его услуг парламентарий отказался.

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