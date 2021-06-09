ЦИК рекомендовал в члены избиркома Ленобласти замглавы комитета по местному самоуправлению

Центральная избирательная комиссия на заседании 9 июня решила рекомендовать Законодательному собранию Ленинградской области назначить в члены регионального избиркома Евгения Жданова. Сейчас он занимает должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Представлявший кандидатуру Жданова член ЦИК Евгений Колюшин пояснил, что прошлого члена избиркома Ленобласти отправили работать в другой регион - так и образовалась вакансия. По его мнению, замглавы комитета имеет "очень красивую биографию" и большой опыт работы. Колюшин добавил, что рекомендованный кандидат в члены избиркома Ленобласти "смотрел на выборы с другой стороны", но человек всегда может подстроиться под новую работу.

Сам Жданов тоже отметил, что смотрел на выборы с административной стороны. Он сообщил, что взаимодействие с избиркомом "было налажено серьезно". Жданов пообещал приложить все усилия и свои способности, чтобы не подвести.

София Саттарова