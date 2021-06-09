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11:49

Проработку проекта музея на Охтинском мысу продлили до конца года

фото ЗакС политика Проработку проекта музея на Охтинском мысу продлили до конца года

Крайний срок исполнения президентского поручения относительно создания на Охтинском мысу археологического музея продлили из Москвы, о чем сообщил портал MR7.

"Мы получили письмо из контрольного управления президента о том, что наш доклад главой государства рассмотрен, принят, с учетом большой и сложной работы срок нам продлили до 1 декабря", - объявила замминистра культуры Алла Манилова на заседании рабочей группы.

Проработанное решение о создании культурного объекта в устье Охты предстоит выносить Маниловой вместе с коллегами по комиссии, в которую вошли вице-губернатор Борис Пиотровский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава комитета по культуре Константин Сухенко, археолог Петр Сорокин. Последний, в свою очередь, посетовал на то, что на заседании не получилось показать презентацию градозащитников, демонстрирующую местоположение и состояние средневековых памятников на мысу.

"Очень трудно на словах, без наглядности, все это объяснять", - сказал археолог, добавив, что участники заседания получат презентацию в виде файла.

Напомним, конфликтная ситуация вокруг Охтинского мыса состоит в том, что строительства делового центра на нем добивается "Газпром нефть". Градозащитники придерживаются той точки зрения, что учреждение музея в "урезанном" виде не отвечает указанию главы государства Владимира Путина, который с интересом отнесся к созданию историко-археологического музея-заповедника. Борис Пиотровский 4 июня пообещал, что четверти территории Охтинского мыса застройка не коснется. О "мысе раздора" подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.

изображение: концепция архитектурного бюро "Студия-17"


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