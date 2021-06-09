Резнику отключили микрофон после слов о несменяемой власти

Депутату Максиму Резнику на заседании ЗакСа 9 июня выключили микрофон, после того как он раскритиковал поправки в Конституцию, принятые год назад и позволившие Владимиру Путину, при желании, оставаться у власти до 2036 года.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров на время отключил звук, когда оппозиционер высказался о несменяемости власти.

- Без сменяемости власти обеспечить права человека невозможно, - заявил Резник.

Он также отметил, что поправки в Конституцию принимались "ради одного человека". Закончить выступление Макаров ему позволил.

До Резника по той же теме высказался депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он заявил, что, по подсчётам его партии, за принятием поправок в Конституцию последовало утверждение на федеральном уровне 7 законопроектов о льготах и 56 инициатив, ограничивающих права граждан.

- 41 такой законопроект ещё находится в рассмотрении, - добавил Вишневский.

Дискуссия возникла во время обсуждения законопроекта Смольного, по которому слова "член Совета Федерации" в тексте закона об омбудсмене Петербурга заменялись на "сенатор". Изменения потребовалось после вступления в силу поправок в Конституцию.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.