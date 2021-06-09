В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 852

В РФ снова растет заболеваемость COVID-19: за прошедшие сутки зарегистрировали 10407 случаев заражения инфекцией, чего не случалось с марта нынешнего года. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 399, а сумело поправиться 9814 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 4124 новых больных, в Петербурге – 852, в Подмосковье – 781. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1631 человек и скончалось 48.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.

Сегодня же, 9 июня, петербургский депутат Оксана Дмитриева попросила чиновников Смольного объяснить причины нового всплеска заболеваемости.

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