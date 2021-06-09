18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

12:27

Макаров ожидает, что ярмарки в Петербурге превратятся в праздники

фото ЗакС политика Макаров ожидает, что ярмарки в Петербурге превратятся в праздники

Спикеру Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову хотелось бы, чтобы городские ярмарки были похожи на праздники как в фильме "Кубанские казаки". 

- Ярмарка в советские годы - это был прежде всего праздник большой, - заявил Макаров на брифинге 9 июня. - "Кубанские казаки" - смотрели фильм? Вот посмотрите, пожалуйста. Конечно, это было послевоенное время. Конечно, надо было показать энтузиазм народа. Вы помните эти скачки? Великий праздник. Так и надо делать людям добрый праздник.

Также спикер ЗакСа отметил, что ярмарка - это демонстрация новейших достижений в различных областях. 

Ранее ЗакС принял за основу законопроект, разрешающий проводить ярмарки в течение 60, а не 30 дней в квартал.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:10 В Ленобласти увеличили коронавирусный коечный фонд

12:50 "Нам ещё многое предстоит сделать в области экологии": Суд предписал ликвидировать свалку в Угольной гавани

12:47 Бизнесмену Заренкову вручили знак почетного мецената Петербурга

12:40 Пиотровский подсчитал примерное число иностранных болельщиков для матчей Евро-2020

12:33 Макаров пообещал честный разговор на конференции "Единой России"

12:27 Макаров ожидает, что ярмарки в Петербурге превратятся в праздники

12:05 В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге - 852

11:58 Сроки проведения ярмарок в Петербурге увеличатся вдвое

11:55 Резнику отключили микрофон после слов о несменяемой власти

11:49 Проработку проекта музея на Охтинском мысу продлили до конца года

11:46 Сторонники партии "Новые люди" высадили деревья на месте лесных пожарищ в Ленобласти

11:30 ЦИК рекомендовал в члены избиркома Ленобласти замглавы комитета по местному самоуправлению

11:27 В Петербурге появятся максимальные цены кадастровых работ

11:22 Дмитриева призвала Смольный выяснить причины новой волны COVID-19

11:20 Девять депутатов ЗакСа подписали заявление в защиту журналиста "Эха" Веснина

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru