Макаров пообещал честный разговор на конференции "Единой России"

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил, что 10 июня состоится только первый этап конференции "Единой России", на котором будут определены делегаты на съезд партии.

Также председатель городского парламента пообещал выступить с большим докладом.

- С моей стороны будет абсолютно честный разговор с моими однопартийцами, - отметил Макаров на брифинге в ЗакСе.

Напомним, конференция петербургских единороссов пройдёт в КДЦ "Московский". Общероссийский съезд партии власти состоится 19 июня в Москве.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.