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12:40

Пиотровский подсчитал примерное число иностранных болельщиков для матчей Евро-2020

фото ЗакС политика Пиотровский подсчитал примерное число иностранных болельщиков для матчей Евро-2020

Петербургский губернатор Борис Пиотровский представил свою предварительную количественную оценку футбольным болельщикам из-за рубежа, которые планируют посетить игры чемпионата Европы в городе.

"До 10 тыс. иностранных болельщиков мы ожидаем на каждый матч", - цитирует его ТАСС.

Еще больше точности в оценках он пообещал сразу после начала соревнований. Кроме того, Пиотровский рассказал, что организаторам Евро-2020 удастся избежать давки в фан-зонах благодаря удобной электронной системе слежения за болельщиками: на сайте футбольной деревни будет непрерывно обновляться информация об уровне заполненности той или иной фан-зоны.

Напомним, Петербург примет семь матчей турнира, первый из которых пройдет 12 июня. На трибуны во время каждой игры, в соответствии с указаниями Роспотребнадзора, смогут пустить не более 34 тысяч болельщиков.

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