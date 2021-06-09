"Нам ещё многое предстоит сделать в области экологии": Суд предписал ликвидировать свалку в Угольной гавани

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил иск природоохранной прокуратуры, требовавшей ликвидации несанкционированной свалки в Угольной гавани, сообщает пресс-служба Смольного.

"Петербург уделяет особое внимание сохранению окружающей среды. 2021 год объявлен в Петербурге годом экологии. Это позволит реализовать новые проекты по защите природы, охране водных объектов, поддержке добровольческого экологического движения", - высказался по этому случаю губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В городе, добавил градоначальник, уже год функционирует мобильная экологическая дежурная служба, на её пульт поступило свыше 10 тысяч обращений.

"Это еще один шаг к тому, чтобы город закрепил статус одного из самых чистых в мире. В 2021 году Петербург вошел в топ-100 городов мира по качеству жизни, но нам еще многое предстоит сделать в области экологии. Важно, чтобы эта работа продолжалась при активной поддержке жителей", - выразил надежду Беглов.

Добавим, что ввиду наличия свалки в Угольной гавани Следственный комитет ранее возбудил два уголовных дела: одно из них затрагивает ст. 254 УК РФ (Порча земли), второе - ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). MR7 писал, что на эту свалку свозят мусор с 2017 года со всего города, даже от демонтированного СКК.

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