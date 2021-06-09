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13:36

По поручению Путина после казанского "колумбайна" Госдума ужесточила контроль за оборотом оружия

фото ЗакС политика По поручению Путина после казанского "колумбайна" Госдума ужесточила контроль за оборотом оружия

Депутаты Государственной думы окончательно одобрили проект законотворческой инициативы, которая усиливает контроль за оборотом оружия и ужесточает прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им, уведомляет РИА "Новости".

Согласно документу, отказавшимся проходить медицинскую проверку на наличие противопоказаний к владению оружием лицам будет запрещено приобретать, хранить либо пользоваться им. Соответствующую проверку при этом имеют право проводить только государственные медучреждения.

Кроме того, в законопроекте указано, что заключение специалистов будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а затем размещаться в государственном реестре документов.

На время, пока гражданин будет проходить медосвидетельствование, оружие, а также разрешение и лицензия на него, будут изъяты территориальными органами Росгвардии до оформления медзаключения.

Напомним, внести коррективы в "оружейное" законодательство поручил Владимир Путин стрельбы в школе в Казани: 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семь детей, двух взрослых и ранил еще 23 человек. СК возбудил дело о массовом убийстве, Галявиев арестован.

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