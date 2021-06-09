По поручению Путина после казанского "колумбайна" Госдума ужесточила контроль за оборотом оружия

Депутаты Государственной думы окончательно одобрили проект законотворческой инициативы, которая усиливает контроль за оборотом оружия и ужесточает прохождение медицинского освидетельствования для оформления разрешения на владение им, уведомляет РИА "Новости".

Согласно документу, отказавшимся проходить медицинскую проверку на наличие противопоказаний к владению оружием лицам будет запрещено приобретать, хранить либо пользоваться им. Соответствующую проверку при этом имеют право проводить только государственные медучреждения.



Кроме того, в законопроекте указано, что заключение специалистов будет оформляться в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а затем размещаться в государственном реестре документов.

На время, пока гражданин будет проходить медосвидетельствование, оружие, а также разрешение и лицензия на него, будут изъяты территориальными органами Росгвардии до оформления медзаключения.

Напомним, внести коррективы в "оружейное" законодательство поручил Владимир Путин стрельбы в школе в Казани: 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семь детей, двух взрослых и ранил еще 23 человек. СК возбудил дело о массовом убийстве, Галявиев арестован.