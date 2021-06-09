Союз журналистов России вышел из Европейской федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) решил выйти из Европейской федерации журналистов (ЕФЖ), говорится в письме председателя СЖР Владимира Соловьева президенту ЕФЖ Могенсу Блихер-Бьеррегарду, выдержки из которого приводит "Коммерсант".

Соловьев уточнил, что СЖР был вынужден пойти на такой шаг ввиду "оптимизация расходов" организации, так как пандемия COVID-19 лишила союз возможности платить членские взносы в ЕФЖ.

В то же время, как отметил глава международного отдела СЖР Тимур Шафир, объединение по-прежнему состоит в ещё одной, "не менее влиятельной организации", - Международной федерации журналистов (МФЖ).

Примечательно, но опрошенные "Ъ" эксперты сошлись во мнении, что решение выйти из ЕФЖ носит политический характер.



