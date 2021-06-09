"Вырази свой протест!": Активисты разработали web-игру по спасению домов на Тележной от сноса

Петербургские активисты предлагают спасти дома на Тележной улице, 21 - 29, от сноса, сыграв в онлайн-игру.

"На старте игроку предлагается стать активистом, и, используя кнопки "Отправь письмо в КГИОП!", "Вырази свой протест!", остановить снос домов. Техника движется к домам на Тележной со всех сторон, но появление активиста их отпугивает. Раунд мини-игры занимает одну минуту, в конце игрок узнает, сколько домов ему удалось спасти", - описали своё творение градозащитники.

Накануне, напомнили активисты, завершился прийм заявок на аукцион по продаже шести домов на Тележной улице, торги по лотам намечены на 17 июня. Стартовая цена - 274 млн рублей.

Напомним, дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако тогда степень износа зданий не превышала допустимых значений. Здания возведены в конце XIX века в модернистском стиле и считаются памятниками архитектуры. Споры по поводу домов не утихают уже не первое десятилетие, граждане регулярно протестуют против возможного сноса.