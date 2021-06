Bellingcat: Перед комой Быкова в 2019 году за ним ездили герои расследования про отравление Навального Специализирующееся на журналистских расследованиях издание Bellingcat опубликовало материал о резонансном отравлении писателя и критика современной российской власти Дмитрия Быкова, имевшее место весной 2019 года. Авторы лонгрида утверждают, что кома, в которую впал литератор, могла иметь отношение к действиям героев другого расследования Bellingcat - о скандальном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Как и прежде, об героях повествования говорится, что они связаны с ФСБ. "Команда Быкова" составляла, как следует из текста, три человека: они следили за писателем и публицистом во время поездок по России в течение как минимум года до инцидента, а однажды даже по фальшивым документам путешествовали с ним на одном борту. Молодая жена писателя Екатерина Кевхишвили, по ее собственным признаниям, в течение этого времени замечала за собой и мужем слежку, иногда - с использованием бинокля. Авторы расследования указывают, что организовать Быкову серьезное недомогание во время его поездки на "Тотальный диктант" в Новосибирск потенциальным злоумышленникам было несложно: задолго до визита в сибирскую столицу были известны часы его прибытия в отель Domina и гарантированного отсутствия в нем - на время проведения всероссийского образовательного мероприятия. Отмечается, со ссылкой на биллинги, что в день выступления Быкова двое мужчин, которых связывают с ФСБ, были в городе, а покинули его в тот же день поздно вечером. "Корреспондент The Insider, побывавший в отеле, убедился, в том что на всех этажах в коридорах установлены камеры слежения, и за немногочисленными гостями внимательно присматривает охрана. Сложно представить, что отравители могли проникнуть в номер без содействия персонала отеля. Руководство отеля отказалось от комментариев для The Insider", - говорится в российской адаптации текста. Как и в случае с Навальным, авторы расследования пишут, что роковую роль сыграли предметы одежды: два следующих дня Быков, перемещаясь дальше по городам, одевался в безопасные вещи и потому чувствовал себя хорошо, но на третий день надел предположительно отравленную одежду. 16 апреля 2019 года, на борту самолета Екатеринбург-Уфа, уже на взлете, Дмитрию Быкову стало резко плохо, он потерял память, но смог продолжить полет. Все медики, с которыми на эту тему впоследствии пообщались представители издания The Insider, констатировали, что не существует естественных причин, по которым была способна развиться клиническая картина, наблюдавшаяся у писателя. "Пульс у Быкова был выше, чем у Навального, 60-65, но все же менее частый, чем этого следовало бы ожидать при гиповолемии. У Быкова также были похожие лабораторные изменения по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много барбитуратов, которые тоже вызывают миоз (сужение зрачков). По сути врачи тогда так и не поняли, почему он был в коме, и лечили его только симптоматически", - говорится в тексте. Пережив кому, литератор не раз отмечал, что видел сходство своих симптомов с симптомами, о которых он слышал применительно к действию боевого яда "Новичок". В том же 2019 году, поправившись, он решил не развивать скандал со своим отравлением и расследования обстоятельств своего критического состояния добиваться не стал. Отметим, что в течение 2021 года журналисты-расследователи также выпускали тексты о предполагаемой связи героев расследования об отравлении Навального с двумя отравлениями публициста и политика Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах, а также с загадочной смертью в вагоне поезда 39-летнего лидера партии Никиты Исаева в 2019 году. Tweet Телеграм Яндекс.Новости Подписывайтесь на ЗакС.Ру: Яндекс.Дзен