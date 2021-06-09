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15:54

К Евро-2020 ученые составили словарь футбольной лексики для фанатов

фото ЗакС политика К Евро-2020 ученые составили словарь футбольной лексики для фанатов

Сотрудники педагогического университета им. Герцена в Петербурге подготовили и выпустили в свет небольшим тиражом словарь футбольной лексики, адресованный фанатам в преддверии Евро-2020 и содержащий порядка одной тысячи выражений, к которым указаны аналоги на иностранных языках. Аналогичную инициативу воплотили в жизнь перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, целиком прошедшему в России. Тогда словарь позиционировался авторами как краткий.

"Он имел большой успех. Зная, что у нас будут проходить матчи Евро в 2021 году, мы организовали работу по созданию расширенной версии", - приводит ТАСС слова ректора РГПУ им. Герцена Сергея Богданова.

Печатной версией, которая существует в двух вариантах - в цветах "Зенита" и в цветах Евро-2020, Богданов и его коллеги ограничиваться не хотят. 

"Мы планируем сделать приложение для телефонов, чтобы записать моменты футбольной игры и наглядно (а не только с помощью текста) показать пользователю, например, что такое пенальти, что такое вне игры", - рассказал глава вуза.

Напомним, что Петербург примет семь матчей перенесенного из-за пандемии турнира. Первая встреча на "Газпром Арене" состоится 12 июня. Каждый матч из-за санитарных ограничений сможет принять не более 34 тысяч болельщиков.

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