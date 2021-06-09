РПЦ рассчитывает получить от Эрмитажа точную копию раки Александра Невского

Наместник Александро-Невской лавры Назарий объявил о том, что РПЦ готова договориться с Эрмитажем по вопросу принадлежности раки великого князя Александра Невского только в случае, если ей передадут точную копию надгробия.

"Но копию не посеребренную из пластмассы, а копию настоящую. Только в таком случае я как наместник и братия, только в таком случае, наверное, мы можем согласиться на этот компромисс", - цитирует представителя духовенства "Интерфакс".

В настоящее время в стенах музея ведется сложное восстановление надгробия прославленного полководца.

"Года два еще будут реставрировать так называемую пирамиду. Это то, что возвышается над ракой", - сетует Назарий.

В 2019 году директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выражал готовность передать лавре копию раки, но его условием был сбор средств на эти работы, который проводила бы сама РПЦ (требовалось 330 млн рублей). Идея в результате не претворилась в жизнь.