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16:34

Пензенского подростка грозят исключить из школы из-за карикатуры на Путина и ЕР

фото ЗакС политика Пензенского подростка грозят исключить из школы из-за карикатуры на Путина и ЕР

Ученику 9-го класса средней школы №51 Пензы пригрозили отчислением из-за публикации карикатуры на Владимира Путина и "Единую Россию" на странице "ВКонтакте", уведомил "Волга. МБХ медиа" депутат местной городской думы и глава локального комсомола Александр Рогожкин.

На картинке солдаты армии Третьего Рейха изображены в качестве представителей ЕР: у одного из военных прифотошоплено лицо действующего президента России, у другого - руководителя школьного отделения МГЕР Александра Александрова.

После того, как изображение появилось на странице юноши, его вызвали на разговор в комиссию по делам несовершеннолетних. При этом, по словам Рогожкина, школьное руководство якобы грозит ему уголовной статьёй 130 УК (Оскорбление).

"Школьник ждет повестку. Угрожают исключить из школы и привлечь за нарушение 130 статьи УК, которая уже не действует. Сейчас карикатура удалена, родители школьника относятся крайне негативно ко всему этому", - объяснил ситуацию Рогожкин.

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