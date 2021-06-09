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16:55

Прокуратура усмотрела экстремизм в том, что ФБК* оплачивает штрафы задержанным

фото ЗакС политика Прокуратура усмотрела экстремизм в том, что ФБК* оплачивает штрафы задержанным

"Команда 29", адвокаты которой защищают ФБК*, в ходе текстовой трансляции с закрытого судебного заседания предала публичности доводы прокуратуры, обвиняющей организацию Алексея Навального в экстремистсткой деятельности.

"Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности", - приводится на сайте "Команды 29" цитата прокурора.

Юристы отмечают также, что "ни о какой состязательности речи не шло — нам отказали во всех ходатайствах". Решения суда они ожидают до конца дня.

Напомним, что структуру Навального хотят признать экстремистской в связи с несанкционированными массовыми акциями протеста, к участию к которым ее участники призывали в интернете. В течение прошедшей недели был также подписан закон, поражающий в пассивном избирательном праве граждан, замеченных в связях с организациями, которые признали экстремистскими. Причем в отношении бывших руководителей таковых организаций закон предусматривает применение обратной силы.

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

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