Футбольным болельщикам из Финляндии рекомендуют воздержаться от посещения Петербурга

Ввиду ухудшения эпидемической обстановки в Петербурге власти Финляндии рекомендуют своим болельщикам воздержаться от посещения матчей на "Газпром Арене" и, по возможности, смотреть Евро-2020 дома.

По словам главного врача социального здравоохранения приграничного региона Кюменлааксо Марьи-Лииса Мянтюмаю, поездки на автобусах в Северную столицу представляют наибольшую опасность.

"Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге значительно хуже, чем в Финляндии. Болельщиков там поджидают самые разные штаммы вируса", - уведомила специалист местное издание Yle.

В нынешнем году Финляндия впервые примет участие в финальной части крупного международного турнира. В Петербурге пройдут два матча - 16 июня с Россией и 21 июня с Бельгией.

Напомним, что в городе на Неве пройдут семь матчей перенесенного из-за пандемии Чемпионата Европы по футболу. Первая встреча на "Газпром Арене" состоится 12 июня. Каждый матч из-за санитарных ограничений сможет принять не более 34 тысяч болельщиков.