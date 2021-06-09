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17:18

Из-за давления на журналиста Веснина Шишлов обратился в СК

фото ЗакС политика Из-за давления на журналиста Веснина Шишлов обратился в СК

Петербургский омбудсмен Александр Шишлов выступил в защиту заместителя главреда "Эха Петербурга" Арсения Веснина. Чиновник обратился в управление СК по Центральному району, протестуя против давления на журналиста и, в особенности, того обстоятельства, что Веснина не знакомят с результатами проверки в отношении него. Доступа к этим результатам, напоминает уполномоченный по правам человека, Веснин, которого уличают в "клевете", добивается свыше двух месяцев.

"При этом многочисленные сообщения о воспрепятствовании работе журналистов (в т.ч. Арсения Веснина, задержанного с применением силы 21 января во время ведения репортажа на радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге"), а также о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов в ходе недавних несогласованных акций не получают должной правовой оценки и процессуальной реакции", - написал Шишлов у себя на странице в Facebook.

Омбудсмен отмечает избирательное правоприменение и напоминает силовикам о существовании 18 статьи Конституции.

Напомним, что поводом для проверки и последующей повестки в СК, которая пришла Веснину, стал его пост в социальных сетях после разогнанных властями январских акций протеста. В посте журналист сослался на своего собеседника, предположившего, что полицейские могли съесть еду, предназначавшуюся для задержанных. Радиожурналист опасается, что по его возвращении из отпуска в Петербурге против него могут возбудить уголовное дело. Девять депутатов ЗакСа 9 июня подписали заявление в защиту Веснина.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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