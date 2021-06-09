Петербурженка решила засудить Шнурова, возмутившись наличием мата в песне "В Питере - пить"

В Смольнинский райсуд Петербурга поступил иск от местной жительницы Ксении Овчинниковой, возмутившейся матерным содержимым песен ныне упразднённой группы "Ленинград".

Днём ранее, 8 июня, благодаря сервису музыкальной подписки от "ВКонтакте" Овчинникова прослушала сотворённую Сергеем Шнуровым композицию под названием "В Питере - пить". Слух женщины покоробили матерные слова, звучавшие из уст исполнителей, в связи с чем она решила, что именитый петербуржец сотворил "некачественную" продукцию, а социальная сеть - навязала её ей, как потребителю. Всё это вкупе, по мнению Овчинниковой, "тянет" на нарушение закона "О защите прав потребителей".

"При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка", - цитирует объединенная пресс-служба судов Петербурга доводы женщины.

В качестве компенсации морального вреда дама просит взыскать со Шнурова одну тысячу рублей.

Отмечается, что к производству заявление Овчинниковой пока не принято.