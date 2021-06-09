Прокуратура хочет через суд обязать КИО законсервировать дом Басевича

В результате проверки прокуратура Петроградского района 9 июня направила в Смольнинский районный суд иск к комитету имущественных отношений с требованием законсервировать Дом Басевича. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Здание надлежащим образом не огорожено, имеется риск проникновения посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.

Член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова считает, что более действенным решением стало бы изъятие постройки у Академии танца Бориса Эйфмана.

- На мой взгляд, уже было бы правильно требовать изъять дом у Академии танца.

С 2016 года, когда оперативное управление было за ней закреплено, пожары случались неоднократно, и это бесхозяйственное содержание, - сообщила ЗАКС.РУ Капитонова.

Пожары, действительно, стали частым явлением в доме Басевича. В июне сотрудники МЧС приезжали тушить огонь трижды.

Доходный дом Басевича - историческое здание в центре Петербурга, построенное в 1912 году. С 2016 года заброшенная постройка в стиле модерн находится под оперативным управлением Академии танца Бориса Эйфмана. Ранее академия планировала построить на участке апартаменты для своих сотрудников, что возмутило градозащитников и местных жителей.

Константин Леньков