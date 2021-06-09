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17:57

Дома-памятники на улице Зодчего Росси отреставрируют к концу года

фото ЗакС политика Дома-памятники на улице Зодчего Росси отреставрируют к концу года

Реставрация охраняемых исторических зданий, ведущаяся по программе КГИОП на улице Зодчего России, завершится до конца года, сообщает пресс-служба петербургского правительства. Речь идет о здании, которое в прошлом занимало Министерство народного просвещения, и об Академии Русского балета им. Вагановой. Длина фасадов обоих зданий, возведенных по проекту Карла Росси в соответствии с античными архитектурными канонами, составляет 220 метров.

"Открыточные виды Петербурга должны быть прекрасны не только на фотографиях. Улица Зодчего Росси – уникальна. На реставрацию ее знаменитых зданий в этом году мы выделили из бюджета города более 240 миллионов рублей", - рассказал губернатор Александр Беглов.

Работы ведутся с 2018 года, с той поры и до 2020 года на них потратили 44 млн рублей. Следующим чиновники собираются отремонтировать фасад здания Дирекции императорских театров, смотрящий на площадь Островского.

фото: пресс-служба Смольного


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