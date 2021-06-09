"Это такой аналог государственной премии": Дмитрий Быков оценил версию своего отравления

Российский писатель Дмитрий Быков, об обстоятельствах отравления которого выпустило 9 июня расследование издание Bellingcat, прокомментировал предположения авторов о возможной причастности сотрудников ФСБ к его внезапному недомоганию двухлетней давности. Герои новейшего расследования фигурировали и в тексте о резонансном отравлении оппозиционера Алексея Навального. Быкова опубликованная версия произошедшего не удивляет.

"Меня эти доказательства убеждают. Это такой аналог государственной премии. И мне, не скрою, приятно, что моя скромная деятельность оценивается такими масштабными затратами. Там одних билетов сколько. Я бы лучше деньгами взял", - отметил публицист в интервью телеканалу "Дождь".

Напомним, что Быков почувствовал себя плохо в самолете Екатеринбург-Уфа в апреле 2019 года, несколько дней провел в коме. В дальнейшем он находил много общего между своими симптомами и симптомами, о которых ему приходилось слышать после отравления Алексея Навального. Нашли немало общего в двух этих ситуациях и журналисты-расследователи, предположившие, что и политику, и писателю могли нанести яд на одежду, оставленную в гостиничном номере.