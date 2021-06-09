ТАСС: Бывших начальников петербургского завода "Звезда" обыскали по делу о 142 млн рублей

Три бывших члена руководства петербургского машиностроительного завода "Звезда" подверглись следственным действиям, о чем пишет ТАСС, ссылаясь на информацию от анонимного источника в силовых структурах.

"У трех бывших руководителей "Звезды" - экс-председателя совета директоров, бывшего гендиректора и бывшего заместителя гендиректора - проведены обыски по уголовному делу о присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ) 142 млн рублей", - приводится рассказ источника.

Собеседник агентства рассказал, что средства были выведены на счета фиктивных, аффилированных с руководством завода фирм. Официально сведения о следственных действиях пока не подтверждаются. Неизвестно также, имели ли место задержания фигурантов дела.