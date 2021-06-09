ЗакС награждающий

Изменение границ Петербурга, требование больших льгот для петербуржцев в Ленобласти, награждение коллектива "Можайки" и появление в городе первого почетного мецената. ЗАКС.Ру рассказывает о состоявшемся 9 июня заседании регионального парламента.

Заседание перед Днем России ЗакС начал с награждений. Городской кожно-венерологический диспансер получил почетный диплом городского парламента, а 14 работников различных медучреждений города – благодарности. Кроме того, награды получили лауреаты премии имени маршала Л.А. Говорова. Ее с 2003 года получают авторы документально-художественной прозы о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. На этот раз первого места ЗакС удостоил авторский коллектив Военно-космической академии Можайского, альма-матер спикера городского парламента Вячеслава Макарова. Можайцы свою премию получили за произведение "История научно-исследовательской и конструкторской деятельности".

- В нынешних условиях история становится ареной битв, - заявил Макаров, награждая коллег.

Пока с трибуны звучали слова о коде победителей и единении народа, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский обходил оппозиционных депутатов с текстом обращения в поддержку журналиста "Эха Москвы в Петербурге" Арсения Веснина. Его на днях вызвали в Следственный комитет. Из повестки следует, что СК проводит проверку по "факту распространения заведомо ложных сведений" в интернете в отношении полицейских как "неопределенной группы лиц". Ранее с Весниным беседовали в полиции из-за его рассказа о сотрудниках одного из отделов, которые якобы могли съесть предназначенную для задержанных еду из ресторана быстрого питания.

Под депутатским обращением в поддержку журналиста удалось собрать девять подписей. Свои автографы оставили все члены фракций "Яблоко", КПРФ и "Партия роста", а также представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова.

Законодательное собрание в целом подписалось под другим обращением – на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Депутаты совместно с губернатором попросили Совфед официально расширить границы города, добавив в них три искусственных земельных участка. Два в Петродворцовом районе и один – в Петроградском, на Крестовском острове. Все эти территории были введены в эксплуатацию в 2014-2016 годах, а потому внести в Генеральный план города их можно без публичных слушаний, объяснил депутат "Единой России" Денис Четырбок.

Еще одно обращение парламент адресовал губернатору Александру Беглову. Комиссия ЗакСа по промышленной политике решила просить главу города скорректировать соглашение по перевозке жителей Петербурга и Ленинградской области так, чтобы под него попадало больше льготных категорий горожан и чтобы в области петербуржцам стали доступны новые льготные маршруты общественного транспорта.

По мнению спикера ЗакСа, корректировки в соглашение будут внесены.

- Я намерен принять участие в заседании правительства Ленинградской области в пятницу, - добавил Макаров, общаясь с журналистами.

Парламент принял сразу несколько законопроектов, приводящих городское законодательство в соответствие вступившим в силу поправкам в Конституцию. Одна из таких инициатив – о замене слов "член Совета Федерации" на "сенатор" – стала поводом для выступлений оппозиционеров. "Яблочник" Вишневский заявил, что, по подсчетам его партии, по мотивам поправок в Основной закон на федеральном уровне приняли семь социальных законодательных инициатив и 56 – ограничивающих права граждан.

- То, что сейчас называется Советом Федерации, где заседают персонажи, которых, извините, даже небезызвестный император Калигула постеснялся бы туда приводить, предлагает и штампует законы, которые все больше и больше ограничивают реализацию прав граждан, закрепленных в Конституции, - сказал депутат.

Выступивший следом беспартийный Максим Резник тему продолжил, несмотря на то, что Макаров его выступление несколько раз прерывал. По мнению Резника, поправки в Конституцию имеют отношение к правам только одного человека.

- Его зовут Владимир Путин. Все эти поправки в Конституцию преследовали цель только одну – обеспечить вечное правление Владимира Путина. Вечное правление одного человека обнуляет главную статью Конституции, права целого народа на власть в собственной стране, - заявил Резник.

Собственным выступлением отвечать на выпады оппозиционеров Вячеслав Макаров на этот раз не стал. Во время предыдущих заседаний городского парламента в ответ на критику президента он начинал рассуждать о суверенитете и целостности страны. На этот раз Макаров коснулся этой темы на брифинге, когда рассуждал о предстоящем Дне России. Подписанную 12 июня 1990 года Декларацию о государственном суверенитете РСФСР спикер считает важнейшим документом, в котором все "560 слов на весь золота". При этом развал СССР он считает "самой большой политической катастрофой XX века".

- Великая держава, великая страна. Был мир не однополярный. Великая держава Советский Союз, мы все были из Советского Союза. Это не просто геополитическая катастрофа, она поменяла всё в мире, - подчеркнул Макаров. - Поэтому эта декларация, она прежде всего нас принуждает, как беречь Россию, как сберечь ее, как не дать развалить, не дать разрушить. Мы все ответственны за это.

После завершения заседания в ротонде Мариинского дворца чествовали основателя строительной группы компаний "Эталон" Вячеслава Заренкова. Год назад ЗакС решил удостоить его звания почетного мецената Петербурга, но церемонию награждения до сих пор откладывали из-за пандемии. Вручая награду, Макаров рассказал о заслугах бизнесмена, отдельно отметив его вклад в строительство православных церквей. Заренков ответил, что просто продолжает традиции милосердия, заложенные Петром I.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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