"Cотни случаев": Эргашев рассказал об осложнениях после вакцинации от COVID-19

В Петербурге минимальны осложнения, возникшие после вакцинации от коронавируса, известил ответственный за сферу здравоохранения вице-губернатор Олег Эргашев.

Все случаи изучаются специалистами Института гриппа имени Смородинцева.

"Десятки, сотни случаев, которые после 830 тысяч вакцинаций, – это меньше долей десятых процента. Но тем не менее это есть, это изучается. Чаще всего бывает первый день сложный, бывают некоторые другие какие-то моменты", - уточнил Эргашев в ходе стрима "ВКонтакте".

Получаемые от вакцинации осложнения не сравнимы с последствиями COVID-19 и не должны препятствовать прививанию граждан, считает он.

Ранее вице-губернатор сообщил, что лишь 19% петербуржцев уверенно готовы привиться от COVID-19.

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