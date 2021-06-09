Жена Яшина отменила концерты своей группы в Петербурге из-за давления властей

Возглавляемая Верой Мусаелян группа "АлоэВера" отменила свои выступления в Петербурге и Казани. Жена оппозиционера Ильи Яшина называет свое решение вынужденным: администрации обоих мегаполисов ее коллективу не рады. На чиновников, в свою очередь, ссылаются хозяева музыкальных клубов, о чем вокалистка рассказала "МБХ Медиа".

"Вся информация передается по телефону очень аккуратно, поэтому я даже не могу сказать, что какой-то организатор нам называет причину отмены концерта. Нам просто говорят — "Вера, ты же все понимаешь, я не готов пожертвовать своим клубом ради того, чтобы ты сыграла"", - гласит рассказ Мусаелян.

В апреле по аналогичному сценарию произошел срыв концертов в Сибири у группы "Ногу свело", которая в лице своего лидера Максима Покровского, как и Илья Яшин с женой, открыто поддерживает протесты и, в частности, движение Алексея Навального.

Нынешней осенью Яшин намерен идти как самовыдвиженец на довыборы в Мосгордуму, в которую ему не дали выдвинуться два года назад и, более того, присудили в связи с протестами пять подряд административных арестов. Яшин возглавляет муниципалитет "Красносельский".