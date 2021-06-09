"Яблоко" усомнилось в возможности выдвинуть арестованного Пивоварова на выборы

Вариант с выдвижением от "Яблока" в Госдуму арестованного по делу о работе "нежелательной организации" Андрея Пивоварова поставили под сомнение в руководстве партии, о чем дала понять "Открытым медиа" партийная пресс-служба.

"Нужно понимать, что по закону кандидат должен сдать документы в избирком самостоятельно, либо заверить их у нотариуса. Будет ли допущен нотариус в СИЗО — открытый вопрос", - ответил на вопрос журналиста о ближайшем будущем преследуемого политика сотрудник партии.

При этом просьбу Пивоварова о поддержке его кандидатуры, обращенную к основателю партии Григорию Явлинскому, рассмотрят, в чем заверил издание его собеседник из "Яблока".

Напомним, что бывшего директора "Окрытой России" Пивоварова преследуют за годичной давности пост в социальной сети. До конца июля оппозиционер, задержанный в петербургском аэропорту Пулково, пробудет в СИЗО Краснодара. Петербуржца лишили свободы спустя десять дней после выпуска ролика о готовности выдвигаться кандидатом в Госдуму.

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