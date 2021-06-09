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9 июня, 20:56

Редакторам студенческого издания DOXA продлили меру пресечения

фото ЗакС политика Редакторам студенческого издания DOXA продлили меру пресечения

Четыре редактора московского студенческого издания DOXA получили от суда продление меры пресечения. До 14 сентября им запретили "определенные действия", при этом, как сообщает издание "ОВД-Инфо", следственные действия в их отношении прекратятся не раньше последней декады октября.

Напомним, Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич, Владимира Метелкина и Армена Арамяна с середины апреля преследуют по делу о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете. Ограничения, наложенные на молодых людей, сопоставимы с условиями домашнего ареста: им запрещено пользоваться средствами связи и покидать свои жилища за исключением двух утренних часов. Защита подследственных обращает внимание на то, что дело продвигается крайне медленно и что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в митингах.

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