Члены "Яблока" опубликовали доклад по оценке статьи об экс-депутате Кобринском

Рабочая группа, созданная по инициативе нескольких членов петербургского отделения партии "Яблоко", 9 июня опубликовала доклад по оценке статьи издания "Холод" о бывшем депутате Законодательного собрания от партии, экс-члене регионального бюро и бывшем преподавателе Александре Кобринском. В материале СМИ со ссылкой на анонимных девушек писало, что экс-парламентарий, будучи преподавателем, неподобающе себя вел со студентками.

Из доклада следует, что рабочая группа пообщалась с автором текста Софьей Вольяновой и героинями ее материала. Имена последних рабочая группа решила так же не раскрывать из-за нежелания нанести ущерб профессиональной репутации и психологическому состоянию девушек и риска навлечь на них осуждение и предвзятое отношение со стороны общества:

"Научно признан факт, что пережившим домогательства часто сложно выступать публично, потому что они испытывают злость, стыд, унижение и страх, особенно если подверглись харассменту со стороны начальника, преподавателя или высокопоставленного лица".

В докладе разбираются претензии Кобринского к статье "Холода". В частности, утверждается, что СМИ имело право публиковать информацию о частной жизни экс-депутата, так как это "достаточно оправдано интересами общества и соразмерно им". Кобринский является известным профессором и политиком, пишут авторы доклада.

Они же отмечают, что "яблочник" заранее знал о публикации материала и что его комментарии присутствуют в статье - так выполнено требование о необходимости предоставить лицу возможность противодействовать обвинению. Авторы доклада заявили, что они не смогли опровергнуть информацию в статье "Холода" и не смогли найти основания считать предоставленную девушками информацию ложной.

В докладе отмечается, что к рабочей группе обратилась некая член "Яблока" с собственной историей о якобы сексуальном домогательстве Кобринского к ней. По мнению авторов документа, ущерб партии наносит не публикация в СМИ, а поведение их сторонника. Авторы доклада предлагают выработать механизмы внутренней культуры в партии. В частности, они рекомендуют принять документ о запрете проявлять "грубость, хамство, брань или харассмент во время общения коллег по партии", проводить мероприятия внутри партии о корпоративной этике и "создать или улучшить существующую инфраструктуру (например, комиссию по этике)".

С этими предложениями согласна экс-глава петербургского штаба "Яблока" (полномочия председателя приостановлены решением Бюро партии в декабре 2020 года) Екатерина Кузнецова. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что никто не мешает разрабатывать какие-либо механизмы и предлагать изменения в Устав партии.

- Само по себе это совершенно нормальное действие: один один регламент предлагает, другой - другой. Если хотелось разработать этот механизм, ситуация известна с прошлой зимы, можно было этим заняться. Это, как раз таки, я считаю полезной деятельностью, - сказала Кузнецова.

По ее словам, сам доклад не далеко ушел от статьи "Холода": информация снова представлена от анонимных девушек.

- У меня все вызывает сомнения в этой истории, - заявила экс-глава петербургского "Яблока".

Она отметила, что странным считает и публикацию доклада перед назначением выборов. Член "Яблока" Никита Юферев, который был одним из инициаторов расследования по статье "Холода", рассказал ЗАКС.Ру, что доклад хотели подготовить в декабре 2020 года.

- К сожалению, все сроки рабочая группа провалила, скажем так. <...> И вот только сейчас они "родили" этот доклад. Как я понимаю, задержка была связана с тем, что очень большое количество личных встреч было проведено, которые очень тяжело давались, в том числе членам рабочей группы, - рассказал Юферев.

Он добавил, что статья "Холода" не показалась ему выдумкой. "Яблочник" считает, что партии необходимо было официально разобраться в ситуации.

- Мне кажется, что очень важно было разобраться именно нам как организации, хотя напрямую "Яблоко" там никак не обвиняется и не затрагивается. Но Александр Аркадьевич [Кобринский] все-таки видный член "Яблока", он был членом федерального Бюро, он был депутатом Законодательного собрания. И, конечно. человек, который на таких политических высотах обитает, он должен быть чисто выбрит, приятно пахнуть и всегда свеж - по крайней мере, выглядеть так публично, - считает Юферев.

По его словам, он поддерживает поддерживает идею создания партийных механизмов по "защите от подобных ситуаций". В том числе, от харассмента, уточнил Юферев.

Напомним, "Холод" опубликовал материал "Блистательный профессор" в ноябре 2020 года. Кобринский обвинил издание во вмешательстве в частную жизнь и подал иск о защите чести и достоинства к автору материала Софье Вольяновой.

Члены петербургского "Яблока" предложили провести расследование по информации из материала, но региональное Бюро большинством голосов проголосовало против. Часть "яблочников" решила самостоятельно провести разбирательство. После этого Федеральное бюро запустило процесс перерегистрации отделения. Одна из причин - формирование рабочих групп вопреки решению руководства.

Кобринский из петербургского отделения "Яблока" вышел. Он подал заявление на перерегистрацию в Федеральное бюро партии.

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