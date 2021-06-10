РФ возобновила авиасообщение с Марокко, Венгрией, Австрией и другими странами ЕС

Начиная с сегодняшнего дня, 10 июня, россияне смогут вылететь в Марокко, Венгрию, Австрию, Ливан, Хорватию, Люксембург, Маврикий, Албанию: со странами возобновляется регулярное авиасообщение, информирует РИА "Новости".

Дважды в неделю из РФ будут запущены рейсы по следующим направлениям: Москва — Вена, Москва — Будапешт, Москва — Порт-Луи, Москва — Рабат и Москва — Загреб. Один раз в неделю самолеты проследуют по маршрутам: Москва — Бейрут и Москва — Люксембург, Москва — Тирана.

Также обещается увеличить количество рейсов, отправляющихся в Афины, Баку, Доху, Ереван и Белград.

На данный момент из РФ можно вылететь в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.