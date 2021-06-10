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9:58

Госдеп США призвал Россию прекратить "репрессии" в отношении оппозиции и Навального

фото ЗакС политика Госдеп США призвал Россию прекратить "репрессии" в отношении оппозиции и Навального

Государственный департамент США опубликовал заявление с призывом к российским властям, в котором требует прекратить оказывать давление на оппозицию: соответствующее обращение появилось на сайте ведомства после признания ФБК* и штабов Алексея Навального** экстремистскими организациями.

"Это решение свидетельствует о расширении репрессий российских властей против политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ. Навальный по-прежнему находится в плохом состоянии в тюрьме, куда его поместили по политически сфабрикованным основаниям. Мы вновь призываем к его немедленному и безоговорочному освобождению", - говорится в обращении Госдепа.

По мнению американской стороны, власти РФ своими действиями "фактически криминализировали одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений".

Резюмируя обращение, Госдеп потребовал, чтобы Россия перестала "злоупотреблять присвоением статуса „экстремизм" и "выполнила свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод".

Фонду борьбы с коррупцией*, Фонду защиты прав граждан* и штабам Навального присудили статус "экстремистских" накануне, 9 июня. За неделю до этого события российский глава Владимир Путин подписал закон, который запрещает всем причастным к работе экстремистских организаций участвовать в любых выборах.

* Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

* Фонд борьбы с коррупцией внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

* Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов

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