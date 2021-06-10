Смольный объяснил рост заболеваемости COVID-19 расслабленностью петербуржцев

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец назвал одной из основных причин увеличения числа зараженных коронавирусом нежелание горожан носить маски в общественном транспорте. Это заявление чиновник сделал вечером 9 июня в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Мы видим то, что на улицах, в общественном транспорте люди все-таки неохотно используют средства индивидуальной защиты. Поэтому возможность свободной передачи вируса представлена, к сожалению, благоприятная. Поэтому я думаю, что это один из основных факторов", - сказал Лисовец.

Другой фактор, по его словам, это цикличность развития пандемии. Сейчас в городе наблюдается очередной период активности процесса, отметил Лисовец.

Глава Комздрав также добавил, что низкое число вакцинировавшихся петербуржцев пока не позволяет рассчитывать на коллективный имунитет.

По данным на утро 9 июня в Петербурге за сутки выявили 852 новых случая заражения COVID-19. В целом по стране - более 10 тысяч.