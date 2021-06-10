Петербургский СК ходатайствует об аресте блогера Хованского

Петербургское управление Следственного комитета настаивает на том, чтобы обвиняемый в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский был заключён под стражу, уведомляет ТАСС.

Как полагают следователи, в июле прошлого года подозреваемый, находясь в квартире своего знакомого на улице Пушкинской, в ходе стрима спел песню экстремистского толка про теракт в театре на Дубровке. Хованский вину в инкриминируемом правонарушении признал.

На платформе YouTube у блогера 4,4 млн подписчиков. В основном в своих видеозаписях он рассказывает о прелестях маргинальной жизни.

Максимальная санкция по статье об оправдании терроризма – семь лет лишения свободы.