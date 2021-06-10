"Кинопоиск", ivi и Megogo оштрафовали за отсутствие маркировок о вреде курения в сериалах

Онлайн-кинотеатры ivi, Megogo и "Кинопоиск" оштрафовали на 100 тысяч рублей каждый за демонстрацию курения в сериалах без пометки о вреде табака, пишет "Коммерсантъ".

Сервисы пытаются оспорить постановления Роскомнадзора в Арбитражном суде. Заявление "Кинопоиска" принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, ivi — пока оставлено без движения. Свой штраф оспаривает и Megogo.

По словам представителей рынка, у видеоплатформ и Роскомнадзором идет принципиальный спор об обязательстве маркировать сцены курения. По закону, с 2014 года вещатели и организаторы демонстрации обязаны предварять сцены курения в фильмах и сериалах сообщением о вреде табака. Онлайн-кинотеатры не относят себя к этому требованию, поскольку не имеют лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь, организуя трансляцию для личного или семейного просмотра. Сотрудник одной из платформ отметил, что на ролики в YouTube Роскомнадзор требования не распространяет.

В Роскомнадзоре при этом считают, что к "организаторам трансляции", о которых идет речь в рекламном законодательстве, относятся "все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца".